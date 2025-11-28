Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oia renueva la pista de Viladesuso

El Concello de Oia ha renovado la pista polideportiva del barrio del Serrallo, en Viladesuso, con una actuación integral que incluye nuevos equipamientos y pavimento de alta calidad. Dentro de esta actuación se instalaron dos canastas fijas de baloncesto y dos porterías para balonmano y fútbol sala, adaptadas a las necesidades de los vecinos

