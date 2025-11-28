Oia renueva la pista de Viladesuso

El Concello de Oia ha renovado la pista polideportiva del barrio del Serrallo, en Viladesuso, con una actuación integral que incluye nuevos equipamientos y pavimento de alta calidad. Dentro de esta actuación se instalaron dos canastas fijas de baloncesto y dos porterías para balonmano y fútbol sala, adaptadas a las necesidades de los vecinos