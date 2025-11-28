O Rosal abre su esperado observatorio de aves accesible

En un enclave privilegiado del entorno natural del Rosal, entre la biodiversidad de la desembocadura del Miño y la tranquilidad de las riberas de San Miguel de Tabagón, ya está abierto al público un nuevo observatorio de aves accesible. La infraestructura, pionera en la zona, consolida la apuesta del municipio por el turismo sostenible, la accesibilidad y la puesta en valor de su patrimonio natural.

El proyecto está financiado al 100% con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU y canalizado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino A Despensa de Galicia, gestionado por Galicia Suroeste. La inversión asciende a cerca de 20.000 euros.

«Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro entorno y de la riqueza natural del Rosal, sin excepciones. Este observatorio es un ejemplo más de nuestra apuesta por la inclusión, la sostenibilidad y la colaboración entre instituciones y vecindario», destacó la alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

La estructura, construida en madera tratada e integrada plenamente en el paisaje, permite la observación de aves de manera cómoda y segura. Dispone de rampa de acceso, doble ventana adaptada a distintas alturas y un espacio interior amplio que garantiza su uso por personas con movilidad reducida. Además, cuenta con paneles interpretativos y normas de uso que fomentan el respeto ambiental y la educación en la naturaleza.

El proyecto nació en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento durante el período de prácticas del ornitólogo rosaleiro Manuel Sobrino, cuya implicación y conocimiento del territorio resultaron fundamentales para diseñar un espacio ajustado a las necesidades de la zona. Su desarrollo avanzó gracias a un proceso participativo en el que también colaboró la Comunidad de Montes de San Miguel, que apoyó la iniciativa, la aprobó en asamblea y contribuyó con aportaciones propias.

La actuación se ubica dentro de la Red Natura 2000, en un espacio de especial protección ambiental catalogado como ZEPA Esteiro do Miño (ES0000375) y ZEC Baixo Miño (ES1140007). Forma parte de las acciones de «regeneración del destino para mitigar el cambio climático» del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino A Despensa de Galicia, que involucra a los 14 municipios que integran Galicia Suroeste. Estas áreas albergan hábitats y especies de flora y fauna de alto valor europeo: entre ellas, 30 tipos de hábitats de interés comunitario y 74 especies de aves, además de peces, insectos, mamíferos, reptiles y anfibios.

El nuevo observatorio se integra en un producto turístico en expansión basado en la observación de aves y la naturaleza, que incluye puntos de avistamiento señalizados y rutas interpretativas apoyadas en nuevas tecnologías, promoviendo el turismo de naturaleza como motor de desarrollo local.