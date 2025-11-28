Un aparatoso accidente entre dos vehículos en Tui acaba con uno de ellos contra una casa

Un aparatoso accidente de tráfico registrado ayer por la tarde en la parroquia de Rebordás (Tui) acabó con un coche empotrado contra una vivienda. Concretamente, se produjo un choque frontolateral entre dos vehículos que provocó que uno de ellos acabase contra una casa de piedra. El siniestro se produjo en el cruce que conecta con el vial hacia la Virgen del Camino.

En el impacto se vieron implicados un Renault Clio, que terminó incrustado contra la fachada de una casa, y otro turismo que quedó detenido en medio de la calzada. El accidente se saldó con dos heridos leves que fueron trasladados a un hospital de Vigo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, una ambulancia del 061 y agentes de la Policía Local.