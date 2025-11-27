Los vecinos de O Rosal se vuelcan con la nueva comunidad energética

La Sala Polivalente del Ayuntamiento de O Rosal se quedó pequeña en el acto de constitución de Rosal Enerxía, la nueva comunidad vecinal de energía que nace con el objetivo de promover el ahorro, la soberanía energética local y la participación activa del vecindario. El encuentro contó con la presencia de más de cien personas, confirmando el enorme interés social por avanzar hacia un modelo energético más justo, colaborativo y sostenible.

La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacó el apoyo firme del Ayuntamiento a la comunidad energética y avanzó que el municipio seguirá impulsando iniciativas que mejoren la autosuficiencia energética, incluida la futura instalación de un sistema fotovoltaico sobre el pabellón municipal de O Rosal, que podría convertirse en uno de los primeros proyectos compartidos de la comunidad.

«Este es un día histórico para O Rosal. Demostramos que cuando los vecinos se organizan y deciden tomar parte activa en la transición energética, todo es posible. O Rosal Enerxía nace con fuerza, con ilusión y con un compromiso compartido: producir mejor, consumir mejor y avanzar hacia un modelo sostenible que pone a las personas en el centro», afirmó la regidora.

También subrayó que este tipo de iniciativas «permiten democratizar la energía, abaratar costes a las familias, reducir la huella ambiental y crear comunidad». «El Ayuntamiento estará al lado de esta entidad desde el primer día, porque el éxito de Rosal Enerxía es también el éxito de todo el pueblo», añadió.

Siete personas mostraron su interés en formar parte de la primera directiva de O Rosal Enerxía. Los cargos serán definidos en una reunión posterior, una vez completado el proceso de incorporación de socios.