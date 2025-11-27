El trail nocturno de la Eurociudad Tui-Valença reúne el sábado a 700 atletas
Todo preparado en la Eurociudad Tui-Valença para recibir este sábado a los más de setecientos atletas que participarán en una prueba única que sorprende cada año como es la Urban Trail Night, que celebrará su novena edición. Esta prueba nocturna batirá en esta ocasión su récord de participación, con personas inscritas de Galicia, Asturias, Madrid, Portugal...
El evento fue presentado ayer por los responsables municipales de ambos municipios. El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, aseguró que «somos el único territorio transfronterizo de Europa que tiene un calendario de actividades culturales y deportivas». «Esto forma parte de una realidad social que nos impulsa a las administraciones a hacer proyectos conjuntos», apuntó.
Como cada año, el recorrido pasa por la fortaleza de Valença, el puente internacional antiguo, el conjunto histórico de Tui y los distintos espacios naturales de la Eurociudad, con novedades que sorprenderán a los corredores. La salida tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas desde el centro coordinador de transportes de Valença y, tras un recorrido de 16 u 8 kilómetros, la línea de meta estará situada en el Paseo de la Corredera de Tui, donde finaliza la prueba.
