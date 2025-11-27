El Consorcio del Louro destina 3,5 millones a digitalizar el ciclo del agua

El Consorcio de Augas do Louro —integrado por los concellos de Porriño, Mos, Tui y Salceda de Caselas— celebró esta semana un comité extraordinario en el que quedó aprobado el proyecto de mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua. La actuación, que sale ahora a licitación con un plazo máximo de ejecución de seis meses, supone una inversión de 3.574.817 euros, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la segunda convocatoria del PERTE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El plan contempla la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas para la sensorización, automatización, control remoto y análisis en tiempo real de todas las instalaciones del ciclo del agua gestionadas por el Consorcio, desde la captación hasta la depuración. Este salto tecnológico permitirá optimizar la gestión integral del recurso, reducir pérdidas y consumo energético, mejorar la transparencia y la trazabilidad de los procesos y garantizar respuestas más rápidas ante posibles incidencias, cumpliendo además con las nuevas exigencias europeas en materia de protección del dominio público hidráulico.

Contadores inteligentes

El proyecto incluye actuaciones de gran alcance, como la instalación de cerca de 4.100 contadores inteligentes para usuarios domésticos, grandes consumidores y dependencias municipales; la creación de 11 nuevos sectores de control de fugas en la red de agua potable; la colocación de 60 caudalímetros en estaciones de bombeo de aguas residuales y más de 70 sensores de calidad para el control del saneamiento. A estas medidas se sumará la instalación de dos plantas solares fotovoltaicas en las estaciones potabilizadoras de Mos y Tui, así como el desarrollo de una nueva plataforma web destinada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información sobre la gestión de las infraestructuras.

Según subraya el Consorcio, estas actuaciones contribuyen de forma directa a los objetivos de la Planificación Hidrológica 2022-2027 de la Demarcación Miño-Sil, que apuesta por mejorar el estado del dominio público hidráulico, reducir la contaminación y aumentar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios asociados al agua.