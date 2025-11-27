Dos heridos leves tras un choque frontal que provocó que uno de los turismos colisionara contra una casa en Tui
El siniestro, en la N-550 a la altura de Rebordás, mantiene a bomberos, 061 y Policía Local trabajando en la zona y provoca problemas de circulación
Un aparatoso accidente de tráfico registrado este jueves en la parroquia de Rebordás (Tui) ha dejado dos heridos leves y dos vehículos dañados, uno de ellos empotrado de lleno contra una vivienda, según informó un particular, testigo del siniestro, a Emerxencias 112.
El siniestro se ha producido en la carretera N-550, en el cruce que conecta con el vial hacia la Virgen del Camino. En el impacto se han visto implicados un Renault Clio, que tras colisionar contra otro turismo, terminó incrustado contra la fachada de una casa. El otro vehículo implicado quedó detenido en medio de la calzada.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, una ambulancia del 061 y agentes de la Policía Local, que en estos momentos regulan el tráfico en la zona mientras se trabaja en la atención a los ocupantes y en la retirada de los vehículos.
Los bomberos se encuentran actuando en el lugar, al igual que los servicios sanitarios que refieren leves heridas en las dos personas afecatadas. El accidente está generando importantes complicaciones en la circulación en este punto de la N-550.
