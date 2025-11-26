Tui organiza un campamento digital gratuito para niños

El aula Cemit de Tui acogerá los días 22 y 23 de diciembre el campamento digital de la fundación Cibervoluntarios, organizada en colaboración con el Concello tudense. Se celebrará en horario de 9 a 14 horas y está dirigido a niños de 9 a 13 años que en esta formación gratuita podrán adquirir competencias digitales básicas.

Los participantes aprenderán a buscar información en Internet, crear contenidos digitales, seguridad y privacidad en la red, la prevención del ciberacoso o cómo detectar desinformación a través de una metodología flexible en la que el alumnado obtendrá un certificado en competencias en las competencias digitales adquiridas. La inscripción gratuita se puede realizar enviando un correo electrónico a cemit.tui.@xunta.gal indicando los datos del alumno.