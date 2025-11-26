Tui organiza un campamento digital gratuito para niños
C.P.
El aula Cemit de Tui acogerá los días 22 y 23 de diciembre el campamento digital de la fundación Cibervoluntarios, organizada en colaboración con el Concello tudense. Se celebrará en horario de 9 a 14 horas y está dirigido a niños de 9 a 13 años que en esta formación gratuita podrán adquirir competencias digitales básicas.
Los participantes aprenderán a buscar información en Internet, crear contenidos digitales, seguridad y privacidad en la red, la prevención del ciberacoso o cómo detectar desinformación a través de una metodología flexible en la que el alumnado obtendrá un certificado en competencias en las competencias digitales adquiridas. La inscripción gratuita se puede realizar enviando un correo electrónico a cemit.tui.@xunta.gal indicando los datos del alumno.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra