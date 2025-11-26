La primera comunidad energética de O Rosal está ya en marcha

O Rosal da un paso importante hacia un modelo energético más sostenible y abierto a la ciudadanía. En un encuentro lleno de motivación y ganas de avanzar, los vecinos de San Miguel de Tabagón formalizaron la creación de la Asociación San Miguel Energía, la entidad que impulsará los proyectos de autoconsumo energético compartido en este barrio rosaleiro. A la reunión, celebrada en la Sociedad de San Miguel, asistieron 15 de las 30 personas que ya habían mostrado interés en unirse a esta iniciativa comunitaria.

Durante el acto, la alcaldesa Ánxela Fernández Callís destacó que esta constitución «marca un antes y un después para O Rosal, porque demuestra que cuando la comunidad se organiza es posible avanzar hacia un modelo energético más justo, más limpio y más cercano». También recordó el compromiso del Ayuntamiento con las comunidades energéticas, «clave para avanzar en la transición ecológica y reforzar la autonomía de los barrios y parroquias». En la presentación participaron además el catedrático de la Universidade de Vigo, Xavier Simón, experto en comunidades energéticas, y Rodrigo López Piquín, director de la Oficina de la Energía de O Rosal, quien detalló los próximos pasos del proyecto.

Esta comunidad energética nace con el objetivo de promover proyectos de autoconsumo compartido, fomentar el ahorro y la eficiencia energética y animar a la ciudadanía a participar en un modelo más sostenible y cercano. Durante la reunión se compartió la documentación fundacional, los estatutos y el funcionamiento previsto de la entidad. También se presentó un estudio de costes para poner en marcha el proyecto, que ayudó a analizar las necesidades económicas iniciales. La directiva, formada por cinco vecinos, está presidida por Pedro Manuel Méndez Calçao.