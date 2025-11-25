Tui pone en marcha la conmemoración de los 800 años de la catedral

La programación oficial del octavo centenario de la catedral de Tui se presentó ayer en un acto conjunto entre la diócesis Tui-Vigo y el propio Concello tudense. Es un aniversario que contará con un amplio calendario de actividades religiosas, culturales y divulgativas fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Tui y el cabildo catedralicio. Los actos comenzarán este domingo, 30 de noviembre.

La presentación tuvo lugar en la capilla de las reliquias de la catedral con la presencia de representantes institucionales, entre ellos el alcalde de Tui, el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, el deán de la Catedral, la concejala de Cultura, la subdelegada de Patrimonio y el músico Samuel Diz.

Durante el acto se destacó el valor histórico, patrimonial y simbólico de la catedral para la ciudad y la relevancia del aniversario como oportunidad para proyectar el potencial cultural y turístico de Tui. Las instituciones locales subrayaron el trabajo conjunto realizado en los últimos meses para conformar un programa que situará al municipio como referencia cultural durante el próximo año.

El programa de actividades arrancará este domingo con la apertura del Año Jubilar y la excepcional apertura del altar de las reliquias, que podrá visitarse los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Tras la misa de las 12:00 horas, un grupo de intérpretes encabezado por la violinista Sara Areal y el guitarrista Samuel Diz ofrecerá la obra Os fogos de San Telmo, del compositor Hermelindo Ruíz-Mestre. Ese mismo día, a las 17:30 horas, tendrá lugar el concierto Centenario, que incluirá el estreno absoluto de Catedral Atlántica, del compositor Fernando Buide.

Durante la presentación también se avanzaron algunos proyectos vinculados al aniversario, como la apertura del Museo Tude prevista para finales de 2026, una exposición itinerante en el marco del proyecto cultural Tui-Valença. De Braga a Compostela, y la instalación de una vidriera conmemorativa en el rosetón sur de la catedral. Asimismo, continúan los trabajos de restauración del retablo y la vidriera de la capilla de Santiago.

La programación de diciembre incluye actividades musicales, literarias y divulgativas. El domingo 21 se celebrará un concierto del Ensemble Vocal Pro Música de Oporto, y el domingo 28 tendrá lugar el concierto de Navidad a cargo de María do Ceo. El 11 de diciembre se presentará el libro Tui 1225, de Pablo Álvarez Yáñez, y el día 30 la historiadora Marta Cendón ofrecerá la conferencia La catedral de Tui a 30 de noviembre de 1225. Qué estaba hecho y qué faltaba por hacer. Son solo algunas de las actividades previstas, pero hay muchas más.

El mes de diciembre se completará con la inauguración del Belén y la exposición de Belenes del Mundo, así como con la entrega de premios del concurso escolar de tarjetas de Navidad, dedicado este año al VIII Centenario.