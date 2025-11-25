A Guarda pasa a la final de la campaña de Ferrero Rocher

A Guarda se ha convertido en uno de los cinco finalistas de la campaña «Juntos brillamos más» de Ferrero Rocher. Hasta el próximo domingo 30 de noviembre, se podrá votar en la web de la icónica marca de bombones para que el municipio del Baixo Miño consiga «vivir una iluminación espectacular estas navidades».

Este año, cada comunidad autónoma presentaba un pueblo como candidato. Durante las fases anteriores, A Guarda consiguió superar a localidades como San Vicente de la Barquera en Cantabria o Graus en Aragón. En la gran final se medirá a los municipios de Bullas (Murcia), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Islas Canarias). La posibilidad de ser el concello elegido para la campaña de Ferrero Rocher ha despertado una gran ilusión en A Guarda.