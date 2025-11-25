Clamor en el Baixo Miño por las carencias en el transporte público

Clamor en la comarca del Baixo Miño por las numerosas deficiencias en el transporte público. Vecinos y grupos políticos ponen el grito en el cielo contra una situación que se ha cronificado en los últimos años y ahora, tras la rescisión del contrato a la concesionaria Lugove, entienden que es una gran oportunidad para solucionar esas deficiencias. El BNG y el PSOE han intensificado en los últimos días sus protestas respecto a este tema. Los grupos municipales socialistas de A Guarda, O Rosal, Oia, Tomiño y Tui presentarán en todos esos concellos una moción para reclamar a la Xunta una transformación profunda del transporte público en la comarca. Una encuesta realizada entre usuarios de todos los municipios del Baixo Miño revela carencias graves: conexiones deficientes con Vigo, el campus y los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro; frecuencias insuficientes; autobuses saturados en horas punta; y dificultades de acceso a servicios esenciales, especialmente en las parroquias con menor densidad de población.

La mayoría de las personas que participaron en esa encuesta valoran con menos de tres puntos sobre cinco las conexiones con los hospitales y el campus universitario, y una parte significativa asegura haber quedado sin poder subir al autobús en alguna ocasión por falta de plazas. Las principales medidas que se proponen son el refuerzo de las frecuencias, la implantación de servicios a demanda en las parroquias, mecanismos de control y penalización por incumplimientos de las empresas concesionarias y líneas directas con la Universidad y con los hospitales de Vigo.

El BNG comparte todas estas demandas y añade que los conductores, aparte de asumir la responsabilidad de llevar autobuses llenos tras vender billetes o gestionar bultos de los pasajeros, tienen que cargar con la tensión entre los pasajeros. «No es de recibo que la gente reciba como solución que se tomen otras líneas y completen su viaje cogiendo un taxi», claman los nacionalistas, que alegan que esta situación afecta sobre todo a las personas más vulnerables, jóvenes sin ingresos y mayores, que son los que más necesitan de este transporte.

Tras la rescisión del contrato a Lugove, que sigue prestando servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato, la Xunta pidió a los concellos afectados que trasladasen sus propuestas de mejora.

La participación de los ayuntamientos se enmarca en el proceso de rediseño de las concesiones de transporte público que prestan servicio en el área del sur de Vigo, que se resolvieron en el mes de septiembre por mutuo acuerdo entre la Xunta y el operador Lugove. La medida permitirá a la Xunta abordar una reestructuración integral del transporte público en las comarcas de O Baixo Miño, Condado, Paradanta y Vigo, para dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía que van más allá de la margen de mejora existente en las actuales concesiones.