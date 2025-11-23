Tomiño destinará más de un millón a la creación de una gran plaza en Tebra

El Concello de Tomiño ya tiene listo el proyecto para crear una gran plaza en torno a la iglesia de Santa María de Tebra, cuya intervención superará el millón de euros. Para ello, el Concello ya compró, por 140.000 euros, una parcela de más de 2.300 metros cuadrados situada frente a la fachada del templo, que permitirá crear este gran espacio de encuentro para los vecinos y visitantes, además de realzar su valor patrimonial.

El proyecto «Recuperación do espazo público para as persoas no entorno da igrexa de Santa María de Tebra» es fruto de un proceso participativo del tejido vecinal y asociativo que incorpora una visión global de la parroquia y que dio como resultado el diseño de las actuaciones previstas, entre las que se incluye la creación de una plaza pública abierta y multifuncional en la que se integrará y pondrá en valor el patrimonio como la propia iglesia, una joya románica del siglo XII que cuenta con una de las pocas torres del campanario giradas de toda Europa. También se pondrá en valor el Tetón y otros elementos naturales existentes y se incluirá la rehabilitación de la Casa do Teodosio, del crucero de Tebra o del entorno del cementerio.

El proyecto incluye también la adecuación de un espacio para aparcamiento y el estudio de renovación de infraestructuras como alumbrado público, pero también de aquellas que no se ven, como el saneamiento o el soterramiento de las telecomunicaciones. Junto a esto, el Concello actuará en la mejora de la carretera de acceso a la parroquia, creando una infraestructura peatonal accesible y segura que conectará la nueva plaza con el centro social, el colegio o los equipamientos culturales, facilitando la movilidad del día a día.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca que esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas y reafirma la apuesta estratégica del Concello «por seguir recuperando espacios públicos para las personas. La plaza frente a la iglesia será un lugar vivo, un punto de encuentro para toda la parroquia y una oportunidad para poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural». Igualmente, la regidora explica que el proyecto no solo mejorará la estética y la funcionalidad del entorno, sino que tendrá impacto directo en la calidad de vida de los vecinos «al crear un núcleo de centralidad en Tebra, un espacio seguro y accesible donde convivir, caminar y participar».