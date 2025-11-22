La Xunta mejora la accesibilidad en el colegio Pedro Caselles

El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitó esta semana el CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán, en Tomiño, para supervisar las obras de mejora de la accesibilidad acometidas en este centro.

En concreto, las obras, que contaron con un presupuesto de cerca de 26.400 euros, consistieron en la construcción de tres ramplas en el interior del centro que facilitarán la autonomía del alumnado con movilidad reducida.

También en Tomiño, en el CEIP Pintor Antonio Fernández, la Xunta está llevando a cabo unas obras de mejora de los aseos de los profesores.