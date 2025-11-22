Tomiño implica a los jóvenes en la conmemoración del 25-N

El Concello de Tomiño impulsa una programación conmemorativa de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en colaboración con el equipo de Igualdad del IES Antón Alonso Ríos, los Sachos Violetas. Esta combina acciones públicas, educación, arte y conciencia crítica y pone a los jóvenes en el centro.

El marte, 25 de noviembre, tendrá lugar el acto principal con la lectura de un manifiesto a cargo de llos Sachos Violetas a las 12.00 horas en la Plaza do Seixo. A continuación, se desarrollará la acción colectiva «Tecendo liberdade», una intervención simbólica participativa, y se podrá visitar una exposición de trabajos realizados por el alumnado del instituto en el Mercado de Tomiño, en el que cuestionan estereotipos e invitar a una reflexión abierta sobre la igualdad real. Por otro lado, se impartirán varios obradoiros para el alumnado del IES Antón Alonso Ríos, que abordarán la violencia sexual y las relaciones afectivo-sexuales con perspectiva de género.

«Tomiño dispone todo el año de la oficina de Igualdad contra la violencia machista con acompañamiento psicológico y jurídica especializado para atender a las mujeres víctimas», recuerda la alcaldesa, Sandra González.