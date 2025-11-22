Laureano Alonso traduce otra obra de Francisco Sánchez

El Concello de Tui sigue promoviendo el conocimiento y la trayectoria del médico y filósofo tudense Francisco Sánchez, y lo hace con la traducción al gallego de sus principales obras, que ha realizado el profesor de latín y griego Laureano Alonso.

Alonso ya tradujo en 2023 la principal obra de Francisco Sánchez, «Quod nihil scitur», y el año pasado hizo lo mismo con «Carmen de cometa». Este año, el profesor ha abordado la traducción de otra obra sanchecina, «Libro sobre la duración de la brevedad de la vida», que ya fuera traducida parcialmente al español por el profesor Carlos Mellizo, de la Universidad de Wisconsing, uno de los grandes especialistas en la vida y obra del tudense.

Esta labor de traducción realizada por el profesor tudense Laureano Alonso, tiene como objetivo divulgar el conocimiento de la figura y obra de Francisco Sánchez entre la ciudadanía tudense, pues, según indica, su pensamiento sigue estando de actualidad al acometer una reflexión sin apriorismos y basada en la experiencia.