El Concello de A Guarda tiene en marcha un proyecto de peatonalización de la calle Rosalía de Castro, cuyas obras ya ha sacado a licitación por un valor de 376.000 euros, importe que se financiará con cargo a fondos europeos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de A Guarda, asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las obras, que transformarán la calle Rosalía de Castro cediendo el protagonismo al peatón y limitando el tráfico de vehículos, tendrán un plazo de ejecución de 5 meses y las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el día 27 de este mes para presentar sus propuestas.

El ámbito de actuación se extenderá, dentro de la calle Rosalía de Castro, en un tramo comprendido entre la calle Galicia al norte y la intersección con la calle A Coruña al sureste; en paralelo al parque de la Alameda. La zona presenta actualmente un vial de doble sentido de circulación, con un firme a base de pavimento bituminoso y una distribución que resulta deficiente en cuanto al modelo de accesibilidad y reducción del tráfico rodado en los núcleos urbanos.

A Guarda prepara la peatonalización de la calle Rosalía / FdV

Las obras rediseñarán este espacio, con protagonismo para el peatón, pero manteniendo los usos y servicios imprescindibles que se sirven del espacio actual del vial Rosalía de Castro. Así, se plantea la ejecución de un modelo de plataforma única en los accesos de garajes y locales más próximos y con acceso desde la calle Galicia, reservando el resto de la zona de actuación como de uso exclusivo para peatones.

Se integrarán en este espacio zonas de vegetación y de sombra generadas por la instalación de elementos tipo pérgola y nuevas zonas de estar complementadas con mobiliario urbano, como bancos, fuentes y jardineras.

Igualmente, se ejecutará la mejora y renovación de un tramo de red de saneamiento y canalizaciones de servicios municipales, junto con la ejecución de nuevos elementos de drenaje e iluminación, además de mejoras del balizamiento y creación de zonas de sombra e infraestructura verde.