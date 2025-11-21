Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomiño aprueba una línea de ayudas de depuración autónoma

El Concello invertirá 55.500 euros

El gobierno municipal aprobó la línea de ayudas en pleno.

El gobierno municipal aprobó la línea de ayudas en pleno.

D. P.

Tomiño

Tomiño ha aprobado en pleno las bases de una nueva convocatoria de subvenciones destinada a mejorar los sistemas de depuración autónoma de las viviendas del municipio. El Concello invertirá 55.500 euros en estas ayudas, distribuidas en dos líneas de actuación para llevar a cabo hasta el 31 de octubre de 2026: una para mejoras o instalación de nuevos sistemas de depuración autónoma, y otra para la elaboración de la documentación técnica necesaria para ejecutar las obras.

«Se trata de un paso importante para seguir avanzando en un modelo de gestión sostenible, apoyando a las familias que no cuenta con la conexión a la red municipal de saneamiento y que necesitan modernizar sus instalaciones para garantizar un funcionamiento adecuado y respetuoso con el medio ambiente», explica la alcaldesa, Sandra González.

Las ayudas permitirán cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables, con un límite de 2.500 euros para actuaciones de mejora o sustitución del sistema, y de 600 euros para la documentación técnica asociada. Además, podrán ser beneficiarias todas aquellas personas propietarias de viviendas unifamiliares que no tengan la obligación de conectarse a la red municipal de saneamiento, tal y como recoge el reglamento vigente.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica o en el Registro del Concello en el plazo de un mes a partir de su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents