Tomiño aprueba una línea de ayudas de depuración autónoma

Tomiño ha aprobado en pleno las bases de una nueva convocatoria de subvenciones destinada a mejorar los sistemas de depuración autónoma de las viviendas del municipio. El Concello invertirá 55.500 euros en estas ayudas, distribuidas en dos líneas de actuación para llevar a cabo hasta el 31 de octubre de 2026: una para mejoras o instalación de nuevos sistemas de depuración autónoma, y otra para la elaboración de la documentación técnica necesaria para ejecutar las obras.

«Se trata de un paso importante para seguir avanzando en un modelo de gestión sostenible, apoyando a las familias que no cuenta con la conexión a la red municipal de saneamiento y que necesitan modernizar sus instalaciones para garantizar un funcionamiento adecuado y respetuoso con el medio ambiente», explica la alcaldesa, Sandra González.

Las ayudas permitirán cubrir hasta el 80% de los gastos subvencionables, con un límite de 2.500 euros para actuaciones de mejora o sustitución del sistema, y de 600 euros para la documentación técnica asociada. Además, podrán ser beneficiarias todas aquellas personas propietarias de viviendas unifamiliares que no tengan la obligación de conectarse a la red municipal de saneamiento, tal y como recoge el reglamento vigente.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica o en el Registro del Concello en el plazo de un mes a partir de su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.