Herida tras incendiarse una cocina en Tui

Una persona resultó herida ayer, con quemaduras en una mano, al originarse un incendio en la concina de una vivienda en el lugar de A Poboanza, en Pazos de Reis. La cocina comenzó a arder pasadas las 14.30 horas y varias personas alertaron al 112 Galicia, que desplazó a los bomberos de Porriño, que apagaron el fuego, a Protección Civil de Tui, Guardia Civil, Policía Local de Tui y una unidad de urgencias sanitarias, que trasladó a la persona herida al centro de salud de Tui.

