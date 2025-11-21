Concierto de Najla Shami, esta tarde en Tui

El espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela de Tui acoge esta tarde, a las 19.00 horas, el acto «Tui coas mulleres de Gaza», con la actuación de la cantante gallego-palestina Najla Shami y con una lectura colectiva en favor de la paz. La actividad forma parte de la programación del 25-N, que continúa mañana, sábado, con la representación de la obra teatral «As que limpas», a las 20.00 horas.