El PSOE tomiñés pide soluciones para un camino que se inunda

El PSOE de Tomiño llevó al pleno las quejas y demandas de los vecinos y vecinas del camino Amoña, en Carregal, que se inunda en episodios de lluvia intensa como los vividos en las últimas semanas. Los socialistas recuerdan que la calle no cuenta con canalización de aguas pluviales, lo que ocasiona graves inundaciones en los portales de las casas, impidiendo el acceso a pie y tampoco de los vehículos a los garajes.

«Es absolutamente incomprensible que este gobierno abandone y maltrate de esta manera a los vecinos. Y más incomprensible todavía si se tiene en cuenta que en el pleno de octubre aprobaron una modificación de crédito por importe de 450.000 euros y, sin embargo, no tengan la empatía y sensibilidad con estos vecinos que tan mal lo están pasando», denuncian los socialistas.