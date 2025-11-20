Las principales autoridades de España y Portugal respaldan el 800 aniversario de la catedral de Tui

El Concello de Tui ultima los preparativos para la conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui, que tuvo lugar en el año 1225 por el obispo Esteban Egea. La efeméride se celebrará el domingo 30 de noviembre y se extenderá a lo largo del próximo año con un amplio programa de actividades que organizan el Concello y la Diócesis de Tui-Vigo.

Por este motivo, las principales autoridades de España y Portugal conformarán el Comité de Honor, cuya función es estrictamente protocolaria y que presidirán los reyes de España, don Felipe y doña Letizia. Esto no significa que Sus Majestades vayan a acudir al acto, sino que es una muestra de apoyo simbólica a dicha celebración.

También forman parte de este Comité de Honor el presidente de la República de Portugal, el ministro de Cultura de España, el presidente de la Xunta de Galicia, el presidente del Parlamento gallego, el arcebispo de Santiago y de Braga, el delegado del Gobierno en Galicia, el presidente de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte de Portugal, el presidente de la Diputación de Pontevedra, el presidente de la Cámara de Valença, el obispo de Viana do Castelo, el alcalde de Tui, el obispo de Tui-Vigo y el deán de la catedral tudense.

«Esta efeméride es una oportunidad excepcional para unirse todos los y las tudenses y los vecinos y vecinas de la diócesis tudense alrededor del icono más reconocido de Tui y del sur de Pontevedra en la proyección de nuestra tierra desde el punto de vista cultural, económico, social y religioso, promoviendo un espacio y un tiempo de encuentro y de diálogo entre todos los que se sumen a esta conmemoración», destaca el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.