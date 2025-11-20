Martiño Noriega presenta en Tui «Os médicos tamén enferman»

Tui acoge hoy una nueva conferencia del ciclo «Sobredo, 103 anos despois», con la presentación del libro «Os médicos tamén enferman», a cargo de su autor, el médico Martiño Noriega, que estará acompañado por el editor del libro Henrique Alvarellos y por la presidenta del Instituto de Estudios Agrarios Mártires de Sobredo, IEAMSo, Marga do Val. La cita comenzará a las 19.30 horas en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela.

Marga do Val, presidenta del IEAMSo, señala que esta nueva conferencia del ciclo sobre Sobredo pretende incidir en el papel de la medicina y de los médicos, tanto en aquellos sucesos de 1922, en los que tuvo especial protagonismo el doctor tudense Alejo Diz Jurado, que atendió a varios heridos por los disparos de la Guardia Civil, como en la actualidad.