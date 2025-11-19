El PP de Tui acusa al gobierno de Cabaleiro de irregularidades en un contrato menor

El PP de Tui revela presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación y en la ejecución de las obras de conservación y seguridad del antiguo Teatro Principal y exige explicaciones al alcalde, Enrique Cabaleiro, que lo desmiente. Los populares acusan el gobierno local de beneficiar a la empresa a la que se le adjudicó de manera urgente el contrato de desescombro, apuntalamiento y limpieza del edificio en ruinas a finales del año pasado; hecho que niegan desde el PSOE, indicando que «el expediente administrativo es impecable, totalmente ajustado a la Lei do Solo de Galicia, a la normativa de Patrimonio y al régimen jurídico de los contratos menores en situación de riesgo para las personas y bienes».

El Partido Popular cuenta que el 30 de julio de 2024 la concejala encargada del casco histórico firmó una providencia encargando un acta de inspección del edificio, que se acometió al día siguiente, ordenando la ejecución inmediata de las obras de conservación. «Sorprendentemente, ocho días antes de esta inspección, el 22 de julio, una empresa presentó un presupuesto de 39.200 euros, 800 euros por debajo del umbral para ser un contrato menor y poder adjudicarse a dedo, orientado a tareas de limpieza de interior de este teatro», explican desde el PP, apuntando que esa misma empresa presentó posteriormente el mismo presupuesto hasta en dos ocasiones más, pues tuvo que corregirlo al presentarlo el 14 de octubre con la fecha inicial del 22 de julio. Fue esa empresa la que se hizo con el contrato.

Desde el gobierno municipal defienden que «el expediente es transparente, completo y cronológicamente impecable. Cualquier insinuación de decisiones previas es una manipulación consciente». Explica el ejecutivo de Cabaleiro que el presupuesto del 22 de julio «era solo una estimación comercial estándar, con validez limitada a 15 días, solicitada para conocer la disponibilidad de una empresa ante un inmueble gravemente deteriorado». También recalcan que «la contratación menor de urgencia fue legal, motivada y perfectamente justificada», ya que fue la técnica municipal la que declaró el riesgo inmediato para las personas del inmueble el 31 de julio, circunstancia que avala la contratación de emergencia o urgencia. «Es el procedimiento habitual en cualquier administración pública», defiende el gobierno tudense.

Por otro lado, al margen de las supuestas irregularidades en la contratación, el PP critica que las obras encargadas por el gobierno socialista y orientadas a la limpieza «no se correspondían para nada con las necesidades del teatro, en un ejercicio más de lo que parece una contratación muy extraña y sospechosa, ya que no se ejecutaron tareas claves indicadas por la arquitecta en su informe, ni aprobadas por la comisión del PECHA», como la retirada de elementos en peligro de desprendimiento, protección de muros y apuntalamiento de estructuras inestables. Desde el gobierno tudense responden que esta es «otra falsedad del PP» y que si que se llevaron a cabo exactamente todas las actuaciones indicadas en el informe técnico.