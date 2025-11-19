La Diputación de Pontevedra impulsó obras por 10,3 millones en Baixo Miño y Val Miñor

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destacó ayer en A Guarda la inversión de 10,37 millones de euros realizada en los ocho concellos de las comarcas del Baixo Miño y Val Miñor con cargo a la primera convocatoria del Plan Extra, impulsado por la administración provincial.

«El Plan Extra es un proyecto de provincia en el que los concellos aportan las ideas y la Diputación los recursos para ejecutarlas, muchas de ellas al 100%», destacó López, recordando que dicho programa, dotado con 38 millones de euros, atendió a todas las solicitudes presentadas por los 59 Concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Pontevedra.

En A Guarda, ante los regidores, concejales y vecinos de A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Oia, Baiona, Nigrán y Gondomar, el presidente de la Diputación puso el foco en el carácter estratégico y transformador de los ocho proyectos que se están ejecutando con cargo a este Plan Extra.

Entre ellos, destaca la reforma de la piscina municipal de A Guarda, con un presupuesto de 2,3 millones y que recibe una subvención por parte del organismo provincial de 700.000 euros; la reforma interior y mejora de la eficiencia energética de la antigua casa consistorial propuesta por el Concello de Nigrán y al que la Diputación aporta 650.000 euros de los cerca de 900.000 euros del presupuesto total; o la regeneración ambiental del camping de Pedra Rubia, en Oia, valorada en 1,5 millones, y que recibe 500.000 euros de esta línea de subvenciones.

Con esta importante inyección económica, los Concellos completaron cada uno los presupuestos con fondos propios o con subvenciones de otras administraciones, «porque premiamos la capacidad de los gobiernos locales para conseguir recursos de otras administraciones, sin ningún tipo de cláusula que los penalice», recalcó López.

En otros casos, los proyectos beneficiarios del Plan Extra se financian al 100% con fondos de la Diputación, al completar los concellos la financiación que falta con otros planes como el +Provincia. Así lo hicieron Baiona, que ejecutará la reurbanización del entorno de Santa Liberata por 1,4 millones de euros; Gondomar, donde la Diputación financia los 1,2 millones de euros del presupuesto de humanización del entorno de la iglesia y el cementerio de Donas; O Rosal, que invierte 900.000 euros en la rehabilitación energética y reforma interior del auditorio municipal; Tomiño, con la financiación de los 1,2 millones que cuesta implantar un nuevo modelo de recogida de residuos; y Tui, con el proyecto de la reforma de la calle Coruña, que cuesta un millón de euros.

La Diputación eligió A Guarda para hacer este balance económico porque, «a pesar de su pequeño tamaño, es uno de los emblemas del modelo turístico, sostenible y ligado al territorio, que persigue el gobierno provincial y que también será uno de los beneficiarios del esfuerzo inversor previsto por la Diputación para el próximo año», concluyó López.