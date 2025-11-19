Interior subasta una caseta de la Guardia Civil en Caldelas

El Ministerio de Interior ha sacado a subasta la antigua caseta de vigilancia de la Guardia Civil en la ribera de Caldelas, en Tui. La propiedad sale a subasta por un valor de 1.093 euros y las personas interesadas tienen hasta las 14 horas del 5 de diciembre de este año para presentar sus propuestas.

El inmueble forma parte del inventario general de bienes del Estado y se encuentra libre de cargas. La superficie del solar es de 57 metros cuadrados y la superficie construida de 17 metros cuadrados.

La subasta pública al alza para la enajenación del inmueble se celebrará a las 10 horas del día 17 de diciembre de 2025 en la sede de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, en Madrid.

Interior saca a subasta dicho inmueble junto a la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Linares, en Jaén, por 1,3 millones de euros; y la antigua comisaría de Policía de Calatayud, en Zaragoza, por 549.000 euros.