Charla para prevenir estafas digitales en Tui

El Aula CEMIT de Tui acogerá la charla «Prepárate para un Nadal Seguro», orientada a identificar fraudes o estafas digitales y proteger juguetes y dispositivos conectados. La charla tendrá lugar el 3 de diciembre, de 17.00 a 18.30 horas, siendo necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico cemit.tui@xunta.gal o llamando al 986603747 en horario matinal.