Tres heridos al volcar un coche en Tebra

Tres personas resultaron heridas tras volcar un coche en la PO-344, en la parroquia de Tebra, en Tomiño. La salida de vía del vehículo se produjo poco después de la medianoche, quedando atrapado uno de los ocupantes, mientras que las otras dos personas pudieron salir al exterior por sus propios medios. Los equipos de emergencia se encargaron de cortar la puerta del conductor para sacar a la persona atrapada.