Tres heridos al volcar un coche en Tebra
Tres personas resultaron heridas tras volcar un coche en la PO-344, en la parroquia de Tebra, en Tomiño. La salida de vía del vehículo se produjo poco después de la medianoche, quedando atrapado uno de los ocupantes, mientras que las otras dos personas pudieron salir al exterior por sus propios medios. Los equipos de emergencia se encargaron de cortar la puerta del conductor para sacar a la persona atrapada.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”