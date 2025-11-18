Tomiño y Cerveira reúnen a expertos para debatir sobre la salud del río Miño

La Eurocidade Cerveira-Tomiño y el Aquamuseu do Rio Minho organizan un simposio ibérico sobre el río Miño, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Espazo Isaura Gómez de Tomiño.

El encuentro reunirá durante dos días a investigadores, técnicos y gestores ambientales de Portugal y Galicia para compartir conocimientos y debatir sobre cuestiones clave como la calidad del agua y la contaminación, la gestión de especies autóctonas e invasoras, el estado de las poblaciones de peces migradores o la educación ambiental.

La sesión de apertura contará con la participación de la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, quien destaca que «el Miño es una fuente de vida, identidad y futuro compartido. A través de la ciencia y de la colaboración, queremos garantizar que este río siga siendo símbolo de biodiversidad y unión entre pueblos».