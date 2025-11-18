Presentación de «As trampas de pornografía»

El Concello de Tui abre su programación del 25-N con la presentación del libro As trampas da pornografía, mañana miércoles a las 19.00 horas en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela. Las tres autoras, Chis Oliveira, Amaba Traba y Priscila Retamozo, presentarán la obra, que invita a repensar la educación sexual que se ofrece a niños, niñas y adolescentes, denunciando los efectos de la pornografía.