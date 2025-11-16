Verbena Sinfónica de la Banda de Música de Tui
La Banda de Música Popular de Tui ofrecerá el próximo sábado, día 22, un concierto titulado Verbena Sinfónica en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será un evento solidario, con la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados a SOS Tomiño-Baixo Miño, y tendrá lugar a las 18.00 horas en el edificio de la calle Camilo José Cela. El concierto contará con la colaboración del cantante Antonio Barros.
