Verbena Sinfónica de la Banda de Música de Tui

La Banda de Música Popular de Tui ofrecerá el próximo sábado, día 22, un concierto titulado Verbena Sinfónica en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será un evento solidario, con la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados a SOS Tomiño-Baixo Miño, y tendrá lugar a las 18.00 horas en el edificio de la calle Camilo José Cela. El concierto contará con la colaboración del cantante Antonio Barros.