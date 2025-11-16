Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Verbena Sinfónica de la Banda de Música de Tui

La Banda de Música Popular de Tui ofrecerá el próximo sábado, día 22, un concierto titulado Verbena Sinfónica en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será un evento solidario, con la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que serán donados a SOS Tomiño-Baixo Miño, y tendrá lugar a las 18.00 horas en el edificio de la calle Camilo José Cela. El concierto contará con la colaboración del cantante Antonio Barros.

TEMAS

