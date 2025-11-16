Tui recupera tres plazas históricas

El Concello de Tui ya ha adjudicado las obras de humanización de las plazas Armada, Frómista y Placer, en el Conjunto Histórico. Estas se llevarán a cabo con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Vive a historia, descubre Tui: Conexión sostible entre patrimonio y natureza», financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Las obras ascienden a cerca de 487.000 euros y fueron adjudicadas por lotes, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Aspecto de la futura Plaza de la Armada, según el proyecto del estudio Arqxé. | D.P.

La primera plaza en la que se actuará será en la Plaza del Placer, cuyo proyecto redactó el estudio de arquitectura Erbalunga, de Tui. El presupuesto de la reforma es de 114.000 euros y su objetivo es, al igual que resto de plazas, recuperar su uso como espacio de estancia dentro del casco viejo. Para ello, se proyectan tres bancos compuestos por piedra granítica con una superficie de madera para mejorar en la calidad del asiento, un recurso que se empleará también en las otras plazas, así como la instalación de varios cubos de piedra que funcionarán como sillas individuales. Además, se plantarán tres árboles.

Proyecto que recrea la futura Plaza de Frómista, proyecto del estudio Dobledé. | D.P.

En cuanto a la Plaza de la Armada, la propuesta, elaborada por el estudio de arquitectura tudense Arqxé, pretende revertir la intervención realizada en 1983, que desvirtuó el carácter abierto de la plaza al generar un muro que dividió en dos zonas el espacio. Para ello, se eliminarán los elementos disonantes, como contenedores y cadenas, y se intentará unificar ambos espacios creando un graderío de piedra que servirá de asiento. Por otro lado, el crucero, a pesar de no ser un elemento histórico de la plaza, se ha decidido mantener en su sitio; al contrario que el ancla, que se propone trasladar a un lugar más adecuado, a consensuar con el Concello. Las obras ascienden a casi 174.000 euros.

Por último, la Plaza de Frómista se lleva el presupuesto más alto, con cerca de 200.000 euros. El proyecto, elaborado por el estudio Dobledé Arquitectos, también de Tui, busca recuperar la imagen de continuidad de la plaza, que a finales del siglo XX se dividió con la creación de un muro. Ese muro se eliminará y, al igual que en la Plaza de la Armada, se creará un graderío y se plantarán dos árboles.