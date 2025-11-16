Tui se acuerda de las mujeres de Gaza en su programación del 25-N

Con el lema «O noso corpo, campo de batalla», inspirado en la obra de Barbara Kruger «Your body is a battleground», y un cartel diseñado por la ilustradora Paula Mayor, el Concello de Tui alza la voz contra las violencias machistas y reivindica los derechos de la mujer. Lo hará con un amplio programa de actividades, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25-N), que abarcará diversos ámbitos, desde la educación, la cultura, el deporte, la formación, el pensamiento, la comunicación y la acción social y política.

El programa previsto abrirá el próximo miércoles, día 19, con la presentación del libro «As trampas das pornografía», por parte de sus autoras, Chis Oliveira, Priscila Retamozo y Amada Traba.

El viernes, día 21, se celebrará el acto «Tui coas mulleres de Gaza», con la actuación de la cantante gallego-palestina Najla Shami y con la lectura colectiva de textos poéticos, literarios, periodísticos y políticos en las voces de diferentes personas comprometidas ante el genocidio en Gaza. Al día siguiente, sábado 22, la cita será con el teatro, de la mano de A Panadaría, que representará la obra «As que limpan».

El martes 25, tendrán lugar los actos centrales, a las 12.00 horas, con la colaboración de la comunidad escolar; y por la tarde, a las 18.30 horas, con la lectura de un manifiesto y varias actuaciones.