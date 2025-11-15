La salida de vía de un tráiler desvía el tráfico

La salida de vía de un tráiler en la mañana de ayer en la PO-552, a la altura de Forcadela, en Tomiño, obligó a desviar provisionalmente el tráfico por la carretera vieja. El vehículo perdió el control por causas que se investigan y se salió de la calzada, ocuparte parte de los dos carriles. No hubo heridos.