O Rosal ya licitó la reforma de la cubierta del pabellón

El Concello de O Rosal invirtió 632.000 euros en los últimos seis años para transformar el pabellón municipal en una infraestructura deportiva moderna, segura y accesible. Así se defiende el gobierno municipal de la información difundida por el PP, mostrando su preocupación por el estado del pabellón municipal, que sufre filtraciones y acumulaciones de agua debido al deterioro de la cubierta y la falta de mantenimiento. En este sentido, el Concello califica como falsas estas acusaciones y reivindica «el trabajo continuado y riguroso realizado en estas instalaciones, avalado por proyectos reales de transformación integral, financiamiento externo y un plan de mejoras que no dejó de avanzar desde 2021».

La última de las actuaciones, ya en marcha, es precisamente la reforma integral de la cubierta y la mejora de la fachada, ya en licitación por 273.000 euros, una de las obras más complejas y necesarias del recinto.

«Su tramitación es un ejemplo de gestión eficaz en tiempo récord: el proyecto se redactó a principios de 2025 de la mano del club de balonmano Valinox Novás e inmediatamente se solicitó el permiso de Patrimonio, que llegó en agosto, y se inició la captación de fondos, un apoyo económico concedido en abril en el caso del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas y en julio en el caso del programa Máis Provincia», explican desde el gobierno local, apuntando que la licitación se lanzó en octubre y las obras comenzarán en 2026.

El Concello recuerda también que esta inversión forma parte de una línea estratégica de mejora progresiva del pabellón municipal, mediante el cual ya se realizó la sustitución completa de la pista en agosto de 2021; la reforma integral de vestuarios y aseos, así como la mejora del aislamiento del pavimento y actuaciones clave de accesibilidad a finales de 2022; la renovación de la caldea de biomasa en 2023 y la incorporación de un videomarcador y nuevo equipamiento en 2024 y 2025. «Este conjunto de intervenciones suponen una transformación profunda del pabellón municipal, empleando de manera eficiente fondos propios y también otros recursos», concluye el gobierno de Ánxela Fernández.