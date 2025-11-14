Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomiño invierte casi 22.000 euros en la renovación del auditorio de Goián

Redacción

Tomiño

El Auditorio de Goián, uno de los principales espacios culturales de Tomiño, estrena nueva imagen tras una puesta a punto integral que combina restauración, confort y modernidad. Con el objetivo de mejorar la experiencia del público y garantizar el buen estado de las instalaciones, el Ayuntamiento llevó a cabo una actuación de mejora de casi 22.000 euros centrada en la restauración de las butacas y en la modernización del mobiliario de la zona de acceso y espera.

El Auditorio de Goián, que pertenece a la red gallega Agadic y se ha convertido en uno de los elementos culturales centrales de la comarca del Baixo Miño al ser uno de los escenarios que programa a lo largo del año más teatro, más música y, ahora, más cine.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents