Tomiño invierte casi 22.000 euros en la renovación del auditorio de Goián

El Auditorio de Goián, uno de los principales espacios culturales de Tomiño, estrena nueva imagen tras una puesta a punto integral que combina restauración, confort y modernidad. Con el objetivo de mejorar la experiencia del público y garantizar el buen estado de las instalaciones, el Ayuntamiento llevó a cabo una actuación de mejora de casi 22.000 euros centrada en la restauración de las butacas y en la modernización del mobiliario de la zona de acceso y espera.

El Auditorio de Goián, que pertenece a la red gallega Agadic y se ha convertido en uno de los elementos culturales centrales de la comarca del Baixo Miño al ser uno de los escenarios que programa a lo largo del año más teatro, más música y, ahora, más cine.