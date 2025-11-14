Las constantes filtraciones de agua dificultan la práctica deportiva en el pabellón de O Rosal

El grupo municipal del Partido Popular ha mostrado su preocupación por el estado del pabellón municipal, que sufre filtraciones y acumulaciones de agua debido al deterioro de la cubierta y la falta de mantenimiento. Según los populares, estas deficiencias están afectando a las escaleras, los accesos a los servicios y al entorno del nuevo marcador electrónico, lo que repercute en la práctica deportiva de los clubes locales de balonmano, fútbol sala y otros usuarios habituales de la instalación.

El portavoz del PP en el Concello, Carlos Rodríguez, calificó la situación del pabellón como «indigna para un municipio tan volcado con el deporte» y atribuyó el deterioro al «abandono» sufrido en los últimos años. Rodríguez recordó que la reforma integral de la instalación —que incluía la sustitución de la cubierta y otras mejoras— estaba prevista para el pasado verano, pero su ejecución se pospuso.

El concejal pidió al gobierno local, encabezado por la alcaldesa Ánxela Fernández (BNG), que agilice los trámites de licitación para evitar nuevos retrasos o posibles complicaciones administrativas que puedan demorar las obras.

El proyecto cuenta con una inversión de 250.000 euros, financiados por la Diputación de Pontevedra a través del Plan Especial de Infraestructuras Deportivas (PEID) y del programa +Provincia 2025. Las empresas interesadas en esta obra pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de noviembre.