Tui inaugura la exposición ‘Crebas e peixes’

Crebas e peixes es el título de la exposición que hoy jueves 13 de noviembre a las 19.30 será inaugurada en la sala municipal de exposiciones del Concello de Tui, en el edificio Francisco Sánchez. Se trata de una muestra singular que presenta una selección de pinturas de Xavier Álvarez Blázquez y las pequeñas «esculturas» de Alfonso Álvarea Cáccamo, fallecido en marzo del año pasado.

Así, la exposición reúne los peces pintados de Álvarez Blázquez y las crebas, los restos de naufragios o cargas de los barcos que el mar arrastra hasta la costa y que fueron rescatadas y transformadas por Alfonso Álvarez Cáccamo. Estará abierta al público hasta el 5 de enero y podrá visitarse de lunes a viernes de mañana y tarde y sábados solo antes de las 13.00.