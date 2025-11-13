La senda entre la ribera del Miño y el centro de Tomiño, en la recta final

El Concello de Tomiño continúa dando pasos en la creación de la Senda del Pego, una infraestructura peatonal que permitirá conectar el núcleo urbano con el sendero del Miño. Este proyecto busca acercar a la ciudadanía a la ribera del río, creando nuevos espacios de ocio en un entorno de gran valor natural y paisajístico.

Tras mantener diversas reuniones con las propietarias de los terrenos afectados y llevar a cabo un proceso de escucha activa, el Concello presentó una reformulación del proyecto basada en las alegaciones vecinales. El nuevo trazado se adapta para mejorar la integración medioambiental de la actuación, con el objetivo de minimizar el impacto y garantizar el máximo consenso social.

Así lo trasladó la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, al presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, durante la firma de un nuevo convenio que renueva el compromiso de la Confederación para que el proyecto continúe el próximo año.

La actuación contempla una inversión global de más de 1,5 millones de euros que se abonarán en tres anualidades, de los cuales el 80% serán financiados por la Confederación y el 20% por el propio Concello de Tomiño. Además de la creación del nuevo sendero paralelo al río Pego, se abordará la renovación del colector general de saneamiento situado junto al Miño, actualmente en mal estado de conservación. Su mejora, una de las principales demandas de los vecinos, permitirá evitar infiltraciones y reducir la entrada de aguas pluviales al sistema, optimizando el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tomiño.

La alcaldesa destacó que se trata de «un proyecto de gran importancia estratégica para el municipio, fruto del diálogo constante con la vecindad y del trabajo firme por seguir ofreciendo más espacios naturales de calidad y una mayor conectividad peatonal». González añadió que la senda permitirá «disfrutar de un recorrido seguro y accesible junto al Pego y al Miño, ampliando los espacios públicos de convivencia y fomentando un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente».