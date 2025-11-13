O Rosal revive este domingo la emoción de la romería de San Martiño
La celebración, documentada desde el siglo XVIII, es una de las señas de identidad más reconocibles de O Rosal
O Rosal se viste de fiesta este domingo 16 de noviembre para celebrar una de sus citas más queridas y simbólicas, la romería de San Martiño, una jornada que une devoción, patrimonio y convivencia en una celebración centenaria que sigue tan viva como siempre.
En caso de que el tiempo acompañe, a partir de las 10.30 horas, la imagen de San Martiño saldrá en procesión desde la iglesia de Santa Mariña de O Rosal para iniciar su ascenso hasta la ermita, llevada a hombros por vecinos entre cánticos, música y emoción. Ya al mediodía, a las 12, se celebrará la misa solemne en la capilla, convirtiendo el recorrido por molinos del Folón y del Picón en un auténtico homenaje al paisaje y a la memoria colectiva.
Esta celebración, documentada desde el siglo XVIII, es una de las señas de identidad más reconocibles de O Rosal. Una tradición que, en caso de lluvia, se aplaza hasta el primer domingo que haga buen tiempo, pero que nunca se cancela: siempre vuelve, como cada generación que la mantiene viva.
«San Martiño es mucho más que una fiesta religiosa», destaca la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández.
