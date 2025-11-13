A Guarda acoge un encuentro para debatir el desarrollo del turismo fluvial

La red de cruceros fluviales transfronterizos organizará, durante los meses de noviembre y diciembre, un ciclo de encuentros formativos bajo el lema Un futuro sostenible, natural, cultural y náutico. Los eventos tendrán lugar en seis municipios ribereños de Portugal y España, junto a los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. El dedicado al Miño se celebrará el 18 de noviembre en A Guarda.

Los principales objetivos de esta iniciativa son presentar los estudios estratégicos de los destinos náuticos realizados por cada río, debatir el futuro del turismo náutico y promover el diálogo entre las entidades públicas, los operadores turísticos, las asociaciones y la comunidad local de los territorios ribereños. En la presentación de estos encuentros se identificarán itinerarios, oportunidades y soluciones para el desarrollo sostenible del turismo fluvial, promoviendo el patrimonio natural y cultural transfronterizo.