Tui suma dos nuevos puntos limpios móviles

El Concello de Tui apuesta por el medio ambiente con la incorporación de un vehículo 100% eléctrico y de dos puntos limpios móviles, que supusieron una inversión de 120.939 euros. El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, el concejal de Medio Ambiente, Ismael Diz, y el concejal del Parque Móvil, Miguel Méndez, recibieron ayer de manos de la empresa adjudicataria este nuevo equipamiento, que permitirá mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, así como facilitar el trabajo a los operarios municipales.

Los puntos limpios móviles irán rotando, desde la próxima semana, por las parroquias tudenses, facilitando así a los vecinos el reciclaje de hasta 14 tipos de residuos sin tener que desplazarse al punto limpio situado en Guillarei. Cada uno de los módulos permitirá la recogida, entre otros enseres, de pequeños electrodomésticos.