Más de cuarenta peregrinos con discapacidad intelectual hacen el Camino desde A Guarda

Las consultoras gallegas MundiNova Consultores de Comunicación y QualityNova han comenzado en A Guarda la segunda edición del proyecto Camino de Santiago Verde Inclusivo, una iniciativa que busca fomentar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual mediante la realización del Camino de Santiago de forma sostenible y respetuosa con el entorno.

Este proyecto persigue tres objetivos principales: promover la inclusión social de colectivos vulnerables, impulsar un Camino sostenible mediante el cuidado y la protección del entorno natural en cada etapa, y concienciar a los peregrinos sobre la importancia de minimizar el impacto ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

La actividad, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre, comenzó A Guarda y Oia, en la que participaron más de 40 personas con discapacidad intelectual de las entidades Juan María, Aceesca y EVD Galicia (Mos y Crecente), acompañadas por sus monitores y por profesionales de MundiNova y QualityNova.

Además de disfrutar del paisaje y del patrimonio natural y cultural del Camino Portugués por la Costa, los participantes llevaron a cabo una recogida de residuos a lo largo del recorrido, que posteriormente fueron depositados en un punto limpio. Esta acción combina inclusión, conciencia ambiental y participación activa, demostrando que cada peregrino puede contribuir al cuidado del Camino.

Una de las señas de identidad de esta edición es su desarrollo en época otoñal, subrayando que el Camino de Santiago es accesible en cualquier momento del año, incluso con lluvia, viento o bajas temperaturas. La participación de personas con discapacidad intelectual en este contexto evidencia su capacidad de adaptación, superación y resiliencia, reforzando la idea de que la inclusión no tiene temporada.