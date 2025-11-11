A Guarda ultima la entrada del contenedor marrón

El Concello de A Guarda ultima los preparativos para la instalación de colector marrón, para lo que ha adquirido un nuevo camión eléctrico para la recogida de biorresiduos, que se encargará de la recogida de orgánico.

Durante las próximas semanas, el Concello procederá a la instalación de los contenedores marrones y a la repartición de las correspondientes llaves. En este sentido, para cualquier duda, los vecinos y vecinas pueden escribir a medioambiete@aguarda.es o llamar al 986 610000.