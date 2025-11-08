La «app» de incidencias de Tomiño supera los 20.000 avisos

La aplicación móvil «Meu Concello» de Tomiño supera ya las 20.000 incidencias gestionadas desde su puesta en marcha en 2020. Con esta herramienta digital, de descarga gratuita en cualquier dispositivo móvil, los vecinos y vecinas de Tomiño pueden comunicar incidencias al Concello.

La aplicación cuenta ya con casi de 3.600 personas usuarias y crece año a año, consolidándose como un canal esencial de diálogo diario entre el Concello y los vecinos y vecinas. Por el momento, más del 95,6% de las incidencias registradas ya fueron resueltas por los equipos municipales, lo que significa, más de 19.100 actuaciones que, en muchos casos, se solucionaron en pocos días.

El alumbrado público concentra la mayor parte de las solicitudes, con cerca del 43% de las incidencias recibidas; seguida de lejos por las relacionadas con la basura (9%) y con los baches (6%). Así, a través de esta aplicación, el personal recibe en tiempo real el aviso y su localización exacta, lo que simplifica enormemente la intervención y permite priorizar actuaciones según su urgencia.

El Concello gestiona una media de 4.000 incidencias al año, un volumen que, según el gobierno municipal, demuestra el nivel de implicación social y la capacidad organizativa municipal. «La app simplifica mucho todo el proceso y permite actuar con más rapidez», explica el edil de Obras, Alexandre Pérez.