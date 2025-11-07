Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión atraviesa la mediana en la A-55

El siniestro provocó alteraciones en el tráfico y otros dos accidentes

El camión accidentado.

R. V.

La aparatosa salida de vía de un camión este viernes al mediodía en la A-55 provocó alteraciones en el tráfico y otros dos accidentes a consecuencia de los vertidos del camión.

Este atravesó la mediana cuando circulaba en dirección Portugal, en el km 26 de la A-55, a la altura de Guillarei, en Tui.

