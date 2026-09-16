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Política local

Mos pide otra vez al vecindario que decida sobre los presupuestos

El gobierno inicia las reuniones sectoriales para buscar participación ciudadana en las cuentas

La alcaldesa y concejales y concejales de su equipo. | D. P.

La alcaldesa y concejales y concejales de su equipo. | D. P.

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D. P.

Mos

El Concello de Mos inicia hoy las reuniones sectoriales con las entidades ciudadanas del municipio para preparar la segunda edición de los Presupuestos Participativos. Los encuentros continuarán mañana jueves y buscan ampliar la representación respecto a la primera convocatoria.

La intención municipal es incorporar a más sectores del tejido asociativo, social y económico al futuro Consello de Orzamentos Participativos, que contará con cinco agrupaciones: comunidades de montes y traídas de aguas; colectivos sociales, educativos, de mayores y de personas con discapacidad; empresariado, hostelería, comercio y asociaciones vecinales; entidades culturales y comisiones de fiestas; y clubes deportivos.

Las entidades estarán representadas en futuros consejos sectoriales, que trabajarán coordinadamente con las diferentes áreas del Gobierno municipal para definir las propuestas que formarán parte del proceso participativo.

El inicio de esta segunda edición coincide con la tramitación de la propuesta ganadora de la primera convocatoria de Mos Decide: la mejora del campo de fútbol de San Antoíño, en Louredo. El proyecto se encuentra en fase de licitación, después de finalizar ayer el plazo de presentación de ofertas y abrirse hoy las propuestas recibidas.

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La actuación cuenta con 200.000 euros de los Presupuestos Participativos y otros 170.000 euros del Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra.

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