Porriño convoca un concurso de fotografías tomadas en la villa

El Concello de Porriño pone en marcha el primer Concurso Fotográfico #ONosoEncontro con el objetivo de seleccionar las doce imágenes que formarán parte del calendario municipal del año 2027. La iniciativa busca premiar la creatividad de los vecinos y vecinas y capturar la esencia de la vida social en el municipio.

La temática gira alrededor de los espacios de reunión, interacción y convivencia social. «Este es un pueblo con espacios maravillosos, de naturaleza, de arquitectura, de ocio… así que la materia prima está al servicio de las personas que quieran participar», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo, que destaca que su gobierno sigue propiciando esos espacios con zonas pensadas para las personas.

Las fotografías participantes deberán estar tomadas en el municipio de Porriño y mostrar entornos representativos como plazas, calles, parques, ríos, paseos o mercados. El jurado valorará especialmente la capacidad de las imágenes para transmitir la identidad local y vida comunitaria.

La participación está abierta a todas las personas mayores de 18 años que sean seguidoras de las páginas oficiales del Concello en Facebook o Instagram. En el caso de ser un menor quien realice la fotografía, siempre deberá ser un adulto quien la presente en su nombre.

Las propuestas deberán enviarse en formato digital (JPEG, PNG o TIFF) con una resolución mínima de 300 ppp a través del formulario habilitado en la plataforma Easypromos. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre a las 23.59 horas.

Doce premios

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El certamen repartirá un total de doce premios entre las imágenes más votadas, en un proceso que combinará el voto del público con la valoración del jurado. El ganador se llevará un premio de 500 euros, seguido de 300 euros el segundo y 200 euros el tercero. Del cuarto al décimo segundo clasificado se llevarán 100 euros cada uno.