Judicial
Un juzgado de Porriño anula una tarjeta «revolving» por «abusiva»
Un consumidor consigue que la entidad bancaria le devuelva cerca de 4.000 euros tras declararse nulas las condiciones del contrato
Un consumidor ha conseguido recuperar 3.948,84 euros después de que un juzgado de O Porriño declarase nulo por abusivo el contrato de una tarjeta de crédito «revolving» con una entidad bancaria. La resolución estima íntegramente la demanda planteada contra dicha entidad bancaria y declara la nulidad de las condiciones del contrato que regulaban tanto el interés remuneratorio como el sistema de pago y amortización, lo que conlleva la nulidad del propio contrato.
El procedimiento fue dirigido por el abogado José Ramón Oulego Erroz, de Oulego Abogados y Consultores, ante el tribunal de instancia de Porriño.
Este despacho destaca, a través de un comunicado de prensa, que «uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que el banco terminó allanándose respecto de la nulidad de la cláusula de intereses y del sistema de amortización revolving». «La entidad reconoció así que la nulidad del interés remuneratorio provocaba también la nulidad del contrato, al no poder subsistir sin uno de sus elementos esenciales», resalta.
Sin embargo, según añade, el banco se opuso a devolver una parte de las cantidades cobradas alegando que estaban prescritas. La entidad defendía que, al tratarse de una tarjeta revolving en la que el consumidor paga cuotas mensualmente, el plazo de prescripción debía comenzar a computarse desde cada uno de los pagos realizados.
Aplicando este criterio, la entidad pretendía considerar prescritas las cantidades correspondientes al periodo anterior a 2021. «El juzgado rechazó esta interpretación y la sentencia considera que establecer el inicio de la prescripción en la fecha de cada pago contravendría la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que debe tenerse en cuenta cuándo pudo conocer realmente el consumidor el carácter abusivo de las condiciones de su contrato», resalta Oulego Abogados y Consultores.
En este caso, el tribunal señala que BBVA no acreditó que el cliente tuviese previamente ese conocimiento.
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