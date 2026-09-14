Muere Pedro Ocampo, exconcejal de Porriño y profesor

Porriño llora la muerte de Pedro Ocampo Cardalda, que fue concejal en el Concello por Esquerda Unida, bajo la marca de EU-Son, entre los años 2015 y 2020. Además, se presentó como candidato a la Alcaldía de Porriño en las elecciones de 2019. Al margen de su trayectoria política, Pedro Ocampo, fallecido este domingo a causa de una enfermedad, dedicó su vida a la enseñanza, siendo profesor de Filosofía en las aulas del IES Pino Manso de Porriño, donde deja un gran legado y un profundo pesar.

Uno de sus proyectos docentes que más trascendieron fue la creación de la revista «OPino», una publicación sobre filosofía elaborada por el alumnado del IES Pino Manso. Igualmente, era un firme defensor de la educación pública y también lideró varias concentraciones en contra del genocidio en Palestina.

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«Hoy despedimos a un hombre íntegro en su defensa por Porriño y por nuestra cultura. Un hombre respetuoso y siempre dispuesto a aportar», manifestó el Concello de Porriño a través de sus redes sociales, trasladando sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos en nombre de toda la corporación municipal y de todo Porriño.